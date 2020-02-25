Rahat tavrı pes dedirtti! Hırsızlık yapan şüpheli böyle görüntülendi

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gece işten geldikten sonra otomobilini evin önüne park eden Şinasi Ülger (27), sabah tekrar işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin kapılarının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine camdan otomobil içine bakan Şinasi Ülger, otomobilden hırsızlık yapıldığını fark ederek, durumu ekiplere bildirdi. Bu sırada oturduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen Şinasi Ülger, hırsızlık şüphelisinin saat 03.00 sıralarında geldiğini ve otomobili soyduğunu gördü. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisinin ilk olarak aynı bina önünde park halinde bulunan kamyoneti soymak istediği, kamyonetin kapısını açamayınca otomobile yöneldiği görülüyor. Rahat tavırları ve sakinliğiyle dikkat çeken hırsızın hiç acele etmeden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilden teyp, hoparlör, konsol ve döşeme takımını alıp biraz geride bıraktığı aracına götürüp bıraktıktan sonra tekrar otomobile gelen hırsızlık şüphelisinin otomobilin bagajını da açmak için uzun uğraşlar verdiği görülüyor. Bagajı açamaya hırsızlık şüphelisi daha sonra otomobiline binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlatırken, kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.