Rahibe aşık oldu, 400 yıllık manastırın sonu geldi!

1611 yılında Arezzo yakınlarında kurulan Sansepolcro Padri Capuccini Manastırı terk edilmiş haldeyken 2015 yılında yeniden restore edilerek kullanıma açıldı. 19 yataklı manastıra yeniden hayat veren ve din turizmine katan rahibe Maria Teresa Saccente, İtalyan basınına yansıyan haberlere göre manastırın yeniden kapılarını kapatmasının da nedeni oldu.

Bir adama aşık olan rahibe Saccente, görevinden istifa etti. 40 yaşındaki eski rahibe İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Manastırın müdavimleri gözyaşı döküyor, ben de aynı şekilde. Manastırın benim ayrılmam nedeniyle kapatıldığını söylediler, bırakalım öyle desinler ancak bence kararın altında yatan sebepler görünenden çok daha karmaşık" ifadesinde bulundu.

Arezzo Piskoposu Riccardo Fontana ise manastırın kapatılması hakkında sadece "Karar Vatikan'dan geldi" yorumunda bulundu.

