Rahim ağzı kanseri belirtilerine dikkat! Kokulu vajinal akıntı belirtilerinden sadece biri

Rahim ağzı kanseri olan pek çok kadın hastalığa erken yakalandığının farkına varmaz, çünkü genellikle geç dönemlere kadar semptomlara neden olmaz. Semptomlar ortaya çıktığında, adet dönemleri ve idrar yolu enfeksiyonları (İYE) gibi yaygın durumlarla karıştırılırlar. RAHİM AĞZI KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Rahim ağzı kanserinin belirtisi, genellikle basit bir vajinal akıntı bile olabilir. Ama sıklıkla ilişki sonrası akıntı, pembe akıntı veya kanama da kanserin erken belirtilerinden bir tanesidir. Bu nedenle vajinal akıntıları önemsemek, kokulu veya kanlı olan akıntılarda mutlaka kadın doğumcuya gitmek gereklidir. Tipik rahim ağzı kanseri semptomları: Regl dönemleri arasında, seks sonrası veya menopoz sonrası gibi olağan dışı kanama

Normalden farklı görünen veya kokan vajinal akıntı

Pelviste ağrı

Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

İdrara çıkma sırasında ağrı

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, muayene için doktorunuza görünün. RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL BULAŞIR? Rahim ağzı kanserine, insan siğil virüsü ya da HPV virüsü neden olmaktadır. Bu virüs, cinsel ilişki yoluyla geçmektedir.

Prezervatifin kullanılması dahi, bu virüsü korumamaktadır. Çünkü virüs ciltten cilde bulaşan bir cinstir. Dolayısıyla bacak arası cildinin diğer kişinin bacak arasına değmesiyle de bulaşabilmektedir. Rahim ağzı kanserinin yüzde 98'i bu yolla geçmektedir. GÖRÜLME RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR? Çok küçük yaşta cinsel ilişkiye başlayanlar, hayatı boyunca çok sayıda cinsel ilişki yaşayanlar ve özellikle birden çok partnerle ilişkide bulunanlarda bu virüsü kapma riski daha yüksektir. Vücut direnci düşükse ya da bağışıklık sistemini kıran çok sigara içme gibi durumlarda, o virüsün etkisiyle kanser olma şansı çok yüksektir. Bir kadın hiç cinsel ilişkiye girmemişse, bu kadının rahim ağzı kanseri olma şansı yok denecek kadar azdır. Çok ve erken yaşta doğum yapmış kadınlarda, rahim ağzı kanserine biraz daha sık rastlanmaktadır. TEŞHİSİ NASIL KONUR? Rahim ağzı kanseri, HPV virüsü kapıldıktan sonra başlayan bir süreçtir ve bu süreç çok uzun yıllar sürebilir. Önce hücrelerde hafif bir hücre değişikliği olmakta, yıllar içerisinde orta derecede hücre değişikliğin yol açmakta daha sonra ileri derecede hücre değişikliğine yol açmaktadır. Bu üç evre, rahatlıkla tedavi edilebilir.

İleri derecede hücre değişikliğinden sonra tedavi edilmezse, o zaman gerçek kanser başlamakta, damar ve lenf yollarıyla etrafa dağılmaktadır. Kadın doğumcunun amacı, rahim ağzı kanserini kanser olmadan önceki evrelerde yakalamaktır. Bunun için kadınların senede bir smear test yaptırması gerekir. Pap smear testinde bu bozulmalar yakalanırsa, rahatlıkla tedavi edilebilir. Bir kadın yılda bir kere doktora giderse, rahim ağzı kanseri olma şansı hiç yok denebilir. Hasta kendi şikayetleriyle doktora gelirse, yapılan muayenede rahim ağzındaki hücre değişiklikleri veya tümöral gelişmeler görülmektedir. Ama arzumuz, rahim ağzı kanseri olmadan önceki evrelerde yakalamak ve kadınların sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? Rahim ağzı kanserine, bir virüs yol açtığına göre, bu virüsten korunmak gerekir. Cinsel ilişkide seçici olmak ve çok cinsel partner değiştirmemek, bundaki tedbirin bir başlangıcıdır. Özellikle erkek partnerlerin cinsel organlarında siğiller görülürse, bu kişilerin mutlaka tedavi olup ondan sonra cinsel ilişkiye geçmeleri lazımdır.

Şu anda, HPV virüsüne karşı başarılı aşılar mevcuttur. Bütün genç kadın ve erkeklerin bu aşı olmasını önermekteyim. İdeal olan bu aşının yaptırılmasıdır. Kadınların 45 yaşına kadar bu aşıyı yaptırmasında fayda vardır. Yapılan aşı HPV'nin bir sürü cinsine karşı korumaktadır. Direnci ve bağışıklığı büyük oranda arttırmaktadır. NASIL TEDAVİ EDİLİR? Rahim ağzı kanserine, bir virüs yol açtığına göre, bu virüsten korunmak gerekir. Cinsel ilişkide seçici olmak ve çok cinsel partner değiştirmemek, bundaki tedbirin bir başlangıcıdır. Özellikle erkek partnerlerin cinsel organlarında siğiller görülürse, bu kişilerin mutlaka tedavi olup ondan sonra cinsel ilişkiye geçmeleri lazımdır. Şu anda, HPV virüsüne karşı başarılı aşılar mevcuttur. Bütün genç kadın ve erkeklerin bu aşı olmasını önermekteyim. İdeal olan bu aşının yaptırılmasıdır. Kadınların 45 yaşına kadar bu aşıyı yaptırmasında fayda vardır. Yapılan aşı HPV'nin bir sürü cinsine karşı korumaktadır. Direnci ve bağışıklığı büyük oranda arttırmaktadır. RAHİM AĞZI KANSERİ AŞISI NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Rahim ağzı kanseri aşısının ideal zamanı, kişinin cinsel hayatından önceki yıllarında yapılmasıdır ki ilk cinsel ilişkiyle birlikte bu virüs kapılmaktadır.

ABD'de okul çağındayken çocuk doktorları tarafından yapılmaktadır. Kız çocuklarına ve erkeklere ilkokulda bu aşı yapılmaktadır ki, ilk cinsel ilişkiye girdikleri zaman dahi korunmuş olsunlar. Bu aşılar hayat boyu korumaktadır. Bu virüs kapılsa dahi aşı olmakta fayda vardır. Mevcut aşılar birden çok virüs cinsine karşı korumaktadır ve ona göre de hayat boyu bir koruma sağlamaktadır. Erkekler de bu aşıyı olmalıdır. RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI KONTROLLER NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR? Henüz kanser olmadan önceki evrede yakalanırsa, yeni hücreler çıkmaması için, bu kişileri özel bir dürbünle 3-4 ayda bir takip ederiz. Bunun takibi bir yıl sürmekte, ardından standart testlere geçilmektedir. Rahim ağzı kanseri olunmuşsa yani ameliyat veya ışın tedavisi yapılmışsa, ilk yıl 2 ayda, ikinci yıl 3 ayda bir, daha sonra 4-6 ayda bir takiplerini önermekteyiz. İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? Rahim ağzı kanserinin ilaçla veya kemoterapi ile günümüzde direkt bir tedavisi yoktur. Ya cerrahi olacaktır, ya ışın tedavisi olacaktır ya da ikisinin kombinasyonu olacaktır. İleri evrelerde, ışın tedavisine duyarlaştırıcı bazı kemoterapik ilaçlar kullanılmaktadır. Ama temelde bu kanserin tedavisi ilaç tedavisi değildir.