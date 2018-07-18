KADIN

Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu 7 öneri

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 18.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen “serviks kanseri”, ülkemizde ve dünyada kadınlarda görülen en sık 7’inci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanserde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de erken tanı yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testinin yanı sıra doktorların önerilerini dikkate almak gerekiyor.

Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu 7 öneri

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

HPV ve sigara kullanımı önemli risk faktörleri

Rahim ağzı kanserinin oluşum nedeni tam olarak bilinememekle birlikte bazı risk faktörleri kansere yakalanma olasılığını artırmaktadır. Serviks kanserinin gelişimimdeki en önemli risk faktörü HPV’dir. 200’den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır. Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir.

Smear testi ile erken teşhis mümkün

Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir. Aktif cinsel yaşamı olan her kadın düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır.

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Düzenli kontrol çok önemli

21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınların 3 yılda bir kez smear testi yaptırmaları gerekir. Testler menopoz sırasında da aksatılmamalıdır. 65 yaşından sonra hastanın o zamana kadar en az üç normal smear testi sonucu bulunuyorsa, doktorunun bilgisi ile smear testlerine son verilebilir. Ayrıca smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir.

Rahim ağzı kanserinden korunmak için;

Doktor kontrollerini ihmal etmeyin
Doktor kontrolünde HPV aşılarını yaptırın
Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun
Bağışıklık sistemini güçlendirin
Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun
Sağlıklı beslenin
Obeziteye karşı önlem alın

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Anahtar Kelimeler:
Rahim Ağzı Kanseri Serviks Kanseri

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