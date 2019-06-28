KADIN

Rahim ağzı kanserinin en büyük nedeni genital siğil! Üstelik sadece cinsel yolla da bulaşmıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülbiye Güler, genital siğiller cinsel yol dışında yüzme havuzları, spor salonları, banyolardan, havlulardan, ortak yıkanan çamaşırlardan ve lazer başlıklarından da bulaşabileceğini söyledi.

Rahim ağzı kanserinin en büyük nedeni genital siğil! Üstelik sadece cinsel yolla da bulaşmıyor

Genital siğiller son yıllarda büyük artış olmasından dolayı önemi daha da arttı. Kadınlarda meme kanserlerinden sonra en sık görülen seviks (rahim ağzı) kanserinin başlıca sebeplerinden birinin de genital siğiller olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülbiye Güler, “Serviks dışında anüs, vulva, vajina ve penis kanseri gibi alt genital bölge kanserlerinde HPV saptanmıştır. HPV’nin 50 den fazla tipi saptanmış olup özellikle HPV tip 16, 18, 31 ve 45 daha sık kanser yapıcı özelliğe sahiptir. Genital siğiller cinsel yol dışında yüzme havuzları, spor salonları, banyolardan, havlulardan, ortak yıkanan çamaşırlardan ve lazer başlıklarından da bulaşabilir.

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Hastalık genç erişkinlerde penis, vajina, vulva ve perianal bölgede birkaç minimetreden karnabahar büyüklüğüne kadar, ten renginden koyu kahve -siyaha kadar değişebilen kabartılar şeklindedir. Genellikle belirti vermezler, kozmetik ve psikolojik sorun oluştururlar” dedi.

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Çoğu erkekte görünen bir belirtinin olmadığını belirten Güler, “Erkek taşıyıcıdır. Kadınlarda özellikle gebelik dönemlerinde hızlı çoğalırlar. Bir cinsel hastalık ile başvuran tüm hastalarda diğer cinsel hastalık riskleri yüksek olduğundan aile ve toplum sağlığını korumak için HIV ve diğer serolojik testler de yapılmalıdır. Kadınlarda kadın doğum ve dermatoloji doktorlraı tarfından beraber takip edilmeli, 6 ay aralıklarla smear testi yapılmalıdır.

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Perianal bölgesinde lezyonları olanlara rektoskopi yapılmalıdır. HPV’li anneden doğan çocuklarda yüzde 1 oranında solunum yollarında papillomatozisler görülmektedir. Bunlar ileriki dönemde tekrarlayan solunum papillomatozisi olup larenks karsinomu yapabilir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
genital siğil Rahim Ağzı Kanseri

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