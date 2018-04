Rahim kanserinin yüzde 60’ı bu şekilde önlenebilir

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ve Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun yayınladığı raporlara göre, her gün egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve her gün kahve içmek rahim kanserini büyük oranda önlüyor. Eğer kadınlar her gün egzersiz yapar ve beslenme alışkanlıkları arasından doymuş yağlar içeren şeyleri çıkartırlarsa endometriyal kanser vakalarının %59u önlenebilir.

Endometriyal kanser nedir?

Endometriyal kanser Amerika’da en sık rastlanan ve kadınlarda meme, akciğer ve kolon kanserinden sonra dördüncü sırada görülen kanserdir. Ayrıca bu kadar sık rastlanmayan, kanser hastası kadınların %6 sının muzdarip olduğu rahim sarkomları olarak da bilinen başka bir rahim kanseri türü de bulunmakta.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bilimsel çalışma verilerinde “her gün yediğiniz yiyecekleri doğru seçmenin kanseri bedeninizden uzak tutacağı” sonucuna varıldı. Buna göre, her gün bir fincan kahve içerek kanser riskinizi %7 azaltabilirsiniz. Ancak şekerli gıdalar ve işlenmiş tahıllar kanser riskinizi yükseltmektedir.