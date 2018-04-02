KADIN

Rahim kanserinin yüzde 60’ı bu şekilde önlenebilir

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.04.2018 02:33 | Son Güncelleme

Kadın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve psikolojik olarak ta mutsuzluk veren rahatsızlıkların arasında rahim kanseri önemli yer tutar. Ancak yapılan araştırmalara göre, rahim kanserini yapabileceğiniz çok basit alışkanlıklarla önleyebilirsiniz.

Rahim kanserinin yüzde 60’ı bu şekilde önlenebilir

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ve Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun yayınladığı raporlara göre, her gün egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve her gün kahve içmek rahim kanserini büyük oranda önlüyor. Eğer kadınlar her gün egzersiz yapar ve beslenme alışkanlıkları arasından doymuş yağlar içeren şeyleri çıkartırlarsa endometriyal kanser vakalarının %59u önlenebilir.

Endometriyal kanser nedir?

Endometriyal kanser Amerika’da en sık rastlanan ve kadınlarda meme, akciğer ve kolon kanserinden sonra dördüncü sırada görülen kanserdir. Ayrıca bu kadar sık rastlanmayan, kanser hastası kadınların %6 sının muzdarip olduğu rahim sarkomları olarak da bilinen başka bir rahim kanseri türü de bulunmakta.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bilimsel çalışma verilerinde “her gün yediğiniz yiyecekleri doğru seçmenin kanseri bedeninizden uzak tutacağı” sonucuna varıldı. Buna göre, her gün bir fincan kahve içerek kanser riskinizi %7 azaltabilirsiniz. Ancak şekerli gıdalar ve işlenmiş tahıllar kanser riskinizi yükseltmektedir.

Peki bu neden oluyor?

Endometriyal kanserin obezite ve fazla kilo ile bağlantılı olan östrojen ve insülin gibi hormonların işleyişi ile doğrudan alakalı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir kiloda olup östrojen ve insülin seviyelerini düşürmek, bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendirmek için düzenli fiziksel egzersiz tavsiye ediliyor.

Kahve klorojenik asit gibi antioksidanlar içerdiğinden dolayı, oluşabilecek DNA hasarını önleyebilir. Ayrıca insülin hassasiyetini arttırıp glikozun bağırsaklar tarafından emilmesini de engelliyor. Yani, rahim kanseri ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmak için yüksek glisemik endeksli yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor.

Kanserin belirtileri neler?

Menapoz sonrası oluşan anormal vajinal kanama, akıntı, koku ve lekelenme

Regl dönemleri arasında kanama ve lekelenme

Pelvik ağrı

Cinsel ilişki sırasında acı veya ağrı, ilişki sonrası kanama, ilişki sonrası ağrı ve rahatsızlık hissi

Ciddi miktarda kilo kaybı ve kabızlık.

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