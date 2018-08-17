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Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi reddetti. Bu kararla rahip Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ev hapsi ile yargılanmasına devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li Andrew Craig Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği öne sürülmüştü.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında dava açıldı. İddianamede, Brunson'ın, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ firarisi Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Davanın görüldüğü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinden yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çevirdi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Kaynak: AA


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rahip Brunson izmir

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Tabikide reddedilmeli Pes etmeyip dik duruşumuzu göstermeliyiz...
ikinci bir emre kadar "" papaz kaçtı "" oynamak yasaktır..
@akdenizli.2 Adam fetodan yargılanıyor ev hapsinde bumu adalet
tükürdüğümüzü yalamayız mr.trump !!
simdi dolar patlar yine
kahpeler zaten sizin gayeniz rahip değil başka amaçlarınız var ve kursağınızda düğümlenecektir Allahın izniyle
Dik dur eğilme bu ümmet seninle Reiiiiis. Boyun eğme boyun eğersen verdiğim oyların hakkını helal etmem.
Sağlık sorunları da bahane. Ne ev hapsi. Tıkın kodese.
ev hapsi veren kurum ve kuruluslari kiniyorum derhal iceri atilip nezarethaneye konulmali incirlik derhal kapatilmali taviz verilmemeli
Papazı iade edip seçimlerde sarı kafalı bunağın ekmeğine yağ sürmeyin..
ne o demokratlardan mısın?
bırakın bu mevzuyu sonu gelmez kelimelerin
bos bos yazılıyor çiziliyor.karar ne olacağı belli ayrıca ahim e gidilecek ve ahim karar verecek ve beraat ve bizimkiler bak biz vermedik ahim karar verdi diye isim icinden cikacaklar
USD 6,14 neden yükseldiği anlaşıldı sabah 5,88 idi.
ABD'nin belkide her ülkede rahip brunson gibi binlerce ajanı var. Türkiye ABD'nin baskılarıyla bu çakma rahibi serbest bırakırsa, ABD diğer ajanlarına "bakın sizi nasıl koruyorum,onun için işinizi iyi yapın" diyecek ve Dünya'yı karıştırmaya devam edecektir.
evde bakmayı bırakın atın tek hücreli kodese . birde benim ülkemde ben kira verirken bu adama özel ev tutuyorsunuz .türk milletini unutmayın artık. atin ceza evine tedavisini orada da yapılır o kadar
papazı sünnet edelim
lânet olası yanki
kurun direksiyonu papazda
burası muz cumhuriyeti değil olum akıllı ol
@metinsahin79 asıl türkiye akıllı olsun 1 papaz türkiyenin ekonomisini sıkıntıya soktu
Bence ABD'yle gerilim kimseye yarar sağlamaz.Pragmatik olmalıyız.Tehlikeli sularda yüzmeyelim.
Trump, papazı ara seçimler için iç siyaset malzemesi olarak kullanıyor.
KÖPEK.BAK TRUMP SEN ASLINDA ABD'NİN YÜZ KARASISIN.ABD'NİN DEĞERLİ KURUCUSU BAŞ KAN WAHSİNGTON, BAŞKAN J.F KENEDY HAYATTA OLSALAR GÜNDE ÜÇ DEFA SENİN AĞZINA SIÇARLAR.BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZI SEVMEYEBİLİRSİN ANCAK ONUNLA ARANDA KİŞİSEL BİR MESELE VARSA BUNU 81 MİLYON TÜRK HALKINA YANSITMA.YANSITIRSAN O ZAMAN BİZİMDE GÜNDE 3 DEFA SENİN,ANANIN VE KARININ KULAKLARINI ÇINLATMA HAKKIMIZ DOĞAR.SEN TÜR K HALKINA YAŞAMAYIN ÖLÜN DİYORSUN.AMA BİZ BUNLARDAN KORKMAYIZ.ANCAK SEN BİZDEN KORKMALISIN.DEVAMI 3 NCÜ SAYFADA
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