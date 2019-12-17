Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılarak, protezi ameliyat ile değiştirildi.
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."
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