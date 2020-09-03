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RAID nedir? Hangi RAID türü ne amaçla kurulur?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Standart ev kullanıcıları için adeta tabu sayılan sabit diskleri birleştirerek kullanmak yani RAID sistemi kurmak, özellikle performans arayan kullanıcıları her zaman cezbetmiştir. Zira bilgisayar dünyasında elde ki kısıtlı imkanları kullanmak suretiyle limitleri zorlamak ve var olanın ötesinde bir performans elde etmek her zaman ilgi çekmiştir. (Örn. Overclock yani Hız Aşırtma)

RAID nedir? Hangi RAID türü ne amaçla kurulur?

Ancak öte yandan, performans getirisi ile birlikte veri güvenliği açısından oldukça hassas bir sistem olabilen RAID, esasında performanstan çok, veri güvenliğini artırmak adına ortaya atılmıştır. Mevcut imkanlar ile değil tam tersine son derece maliyetli bir şekilde birden çok diski bir arada çalıştırmaya yarayan karışık yapılardır.

Üstelik ortada tek tip RAID sistemi yoktur ve her birinin yapılış amacı birbirine benzese de günün sonunda pratikte bir çok farklılıklar sahiptirler.

İşte bilgisayar dünyasının bu az bilinen ama kurulması adeta bir ustalık emaresi gözüyle bakılan RAID'in ne olduğunu ve başlıca çeşitlerini bu videoda anlatıyoruz.


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