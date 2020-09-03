RAID nedir? Hangi RAID türü ne amaçla kurulur?

Ancak öte yandan, performans getirisi ile birlikte veri güvenliği açısından oldukça hassas bir sistem olabilen RAID, esasında performanstan çok, veri güvenliğini artırmak adına ortaya atılmıştır. Mevcut imkanlar ile değil tam tersine son derece maliyetli bir şekilde birden çok diski bir arada çalıştırmaya yarayan karışık yapılardır.

Üstelik ortada tek tip RAID sistemi yoktur ve her birinin yapılış amacı birbirine benzese de günün sonunda pratikte bir çok farklılıklar sahiptirler.

İşte bilgisayar dünyasının bu az bilinen ama kurulması adeta bir ustalık emaresi gözüyle bakılan RAID'in ne olduğunu ve başlıca çeşitlerini bu videoda anlatıyoruz.