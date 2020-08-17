Rainbow Six: Siege Yıl 5 Sezon 3 ile Gelen Yenilikler

Shadow Legacy Operasyonunda oyuncular, Sam Fisher’ı çift yöne matkaplı bir kamera olan yeni Argus Fırlatıcı cihazı ile donatılmış, Zero adlı bir Saldıran olarak yeniden keşfedebilecekler. Kameralar, yumuşak veya güçlendirilmiş duvarları, pencereleri ve kapakları delmek veya herhangi bir yüzeye yapıştırmak için fırlatılabilir. Saldıran, kameraya girdikten sonra duvarın arkasını görmek için kameranın görüşünü diğer tarafa çevirebilir. Her kamera, Savunanlara hasar vermek veya cihazları yok etmek için kullanılabilen bir lazer şarjı ile donatılmış. Sam Fisher ayrıca eşsiz silahı SC3000K ve yakın dövüş silahı Karambit ile geliyor.

Oyuncular, Sam Fisher’a ek olarak, elden geçirilip yeniden tasarlanmış Köşk haritasını keşfedebilecekler. Geliştirme ekibi, birinci ve ikinci katları iyileştirdi ve diğer özelliklerin yanı sıra çatıda artık bir yandan diğer yana geçilebilir hale getirildi. Bu yenileme çalışmasının ana odağı hedefler oldu, bunun için bodruma rotasyonu iyileştirmek için bir koridor eklendi ve yemek odasındaki kupa alanı yenilendi.