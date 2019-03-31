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Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

KÜSLÜK BİTTİ, OĞUL KAZANDI Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar.

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)

KÜSLÜK BİTTİ, OĞUL KAZANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar. Babasının elini öpen Zafer Sevinç, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İnşallah oğlum kazansın" dedi. Saat 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı. 7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük sona ererken, Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti.

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)

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