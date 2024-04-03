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Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı! 30 bin TL maaş ve mayo-bikinide devrim vaatleri ses getirmedi

03.04.2024 08:47
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31 Mart yerel seçimlerinde en büyük adrenalinini bağımsız İBB adaylarından, 58 yaşındaki Yaşar Polat yaşadı. İstanbullulara 30 bin TL maaş vadeden ve mayo-bikinide devrim niteliğinde olduğunu düşündüğü bir proje geliştiren Polat sandık başına gittiğinde diğer seçmenlerin ağzı açık kaldı. Polat oracıkta gözaltına alındı; ne kendisi ne de eşi ona oy verebildi.

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı! 30 bin TL maaş ve mayo-bikinide devrim vaatleri ses getirmedi

Yaşar Polat İBB seçimlerinin en iddialı adaylarından biriydi. Öyle ki onun gözünde rakibi bile yoktu. Sandıktan Polat'a çıkan 186 oyda kendisinin ve eşinin oyları yoktu. İstanbullulara 30 bin TL maaş vaadi havada kaldı.

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PROJESİYLE DEVRİM YARATMAYI HEDEFLİYORDU

58 yaşındaki Yaşar Polat mayo ve bikini üreticisi. Devrim yaratacağını düşündüğü bir proje geliştirdi ve seçimde bağımsız aday oldu, seçime girme sürecini ve iddiasını şöyle anlattı:

"Ben bu seçime girerken mayo-bikinide devrim yapacağım diye geldim. Bu şehrin tüm insanları oyunu bana verecekti. Denizler kuruyana kadar gelirleri bitmeyecek bir sistemi kurup çıkacaktım. Mayo-bikinide boğulmayı sıfıra indiren bir sistem geliştirdim. Herkesin işi kendi evinde olacaktı, aylık 30'ar bin lira gelirleri olacaktı."

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RAKİP TANIMAYAN ADAY

Rakiplerinin büyük partiler olduğu iddiasına ise Polat "Rakibim yoktu, yok!" diyerek yanıt verdi.

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VAATLERİ PEK YANKI BULMADI

Ancak Polat'ın eşsiz vaatleri ve iddiası fazla ses getirmedi çünkü 0 takipçili sosyal medya hesabından duyuruyordu.

SANDIĞA KAFASINDA BEYAZ ATLETLE GİTTİ

Yaşar Polat yerel seçimden aylar önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe verdi ve oy pusulasına fotoğrafının basılmasını istedi. Ancak talebi reddedildi. Fotoğrafsız oy pusulasını protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti.

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İSYAN ETTİ: BU ÜLKEYE KÖTÜLÜK ETTİLER

Oy kullanmak için gelen seçmenlerin şaşkın bakışlarıyla ilerlerken bir polis memuru onu durdurdu, devamını Polat şöyle anlattı:
"Memur da dedi ki 'Yüzünü aç, öyle koy.' Polisler saat 3 buçuk gibi beni aldı, saat 6 buçuk gibi serbest bıraktılar. Bana oy kullandırtılmadı. "Benim resmimi gizleyerek bu ülkeye kötülük ettiler."

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KENDİ SANDIĞINDA SIFIR ÇEKTİ

Show Haber'de yer alan habere göre; Yaşar Polat seçimde 186 oy aldı, kendi sandığındaysa sıfır çekti. Kendisine oy veren 186 kişinin kim olduğunu bilmeyen Polat, eşinin oy pusulasında kendisini göremediği için oy veremediğini söyledi ve "Oy kullanma iradem gerçekleşmemiştir. Bunun gerçekleşmesini istiyorum" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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