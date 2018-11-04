HABER

Rakka'da, YPG/PKK'ya boykot çağrısı büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da boykota katılan aşiretler artıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Velde aşireti de katıldı.

El Velde aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi'nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiret mensuplarının boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Sabha aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımızı SDG (Terör örgütü YPG/PKK) saflarında görmek istemiyoruz. Rakka ili Rakka halkına teslim edilene kadar diğer aşiretleri birleşmeye ve işgalci örgütü boykot etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi, dün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sabha Aşiret mensupları, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka Meclisi Eşbaşkanı Leyla Mustafa'yı kovduğuna dikkati çekmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Eski Bakan İsmail Karakuyu yaşamını yitirdiEski Bakan İsmail Karakuyu yaşamını yitirdi
Sahada kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu öldüSahada kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el velde Rakka Sabha YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.