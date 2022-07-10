RAM modeli öğrenme işlemi adımları: Bilgisayarda RAM bellek marka ve modeli nasıl öğrenilir?

Kullandığınız bilgisayarın RAM gücü ne kadar fazla ise bilgisayarınız da bir o kadar hızlıdır. Kısacası sahip olduğunuz hızın, kullandığınız RAM'in hızı ile doğru orantılı olduğu söylenebilir. Bu nedenler doğrultusunda alınacak olan bilgisayarların RAM bilgilerini öğrenme işlemine önem verilmelidir. Mobil cihazların da önemli bir parçası olarak kullanılan RAM, her cihazın ihtiyacına uygun olacak şekilde seçilir. Yani bilgisayarınızda ve telefonunuzda kullanılan RAM çeşitleri birbirinden farklıdır.

Ram Modeli Öğrenme

Teknolojinin hızlı gelişimi ile piyasada pek çok çeşide sahip RAM'ler bulunmaktadır. Her çeşit, bir öncekinin belli bakımlardan geliştirilmiş versiyonudur. Bu çeşitler; dinamik, statik, eş zamanlı dinamik, çift veri hızlı eş zamanlı dinamik ve çizimsel çift veri hızlı eş zamanlı dinamik olmak üzere pek çok şekilde sıralanabilir.

Dinamik RAM, DRAM, çoğunlukla oyun konsollarında ve ağ donanımlarında kullanılan bir türdür. Yüksek oranda güç tüketir ve maliyeti düşüktür.

Statik RAM, SRAM, dinamik olanlara kıyasla daha yüksek maliyetlidir ancak kapasitesi daha küçüktür. Yazıcı ve kameralarda kullanılırlar.

Eş zamanlı dinamik RAM, SDRAM, veri transfer hızlarını dengeler ve cihazınızın performansını artırır. Oyun konsollarının yanında bilgisayar belleklerinde de sıklıkla tercih edilir.

Çift veri hızlı eş zamanlı dinamik RAM, DDR SDRAM, bilgisayar belleklerinin vazgeçilmez parçalarındandır.

Çizimsel çift veri hızlı eş zamanlı dinamik RAM, GDDR SDRAM, yüksek performans gerektiren oyunların cihazlarda çalıştırılması için zorunluluk derecesinde önemli olan bir çeşittir. Yapılan işlem sayısı en fazla olan RAM çeşitlerindendir.

RAM hızını öğrenme işlemi, kullancığınız cihazların hızlarına yardımcı olan bir işlemdir.

Bilgisayarıma Takılı Ram Kaç GB?

Bilgisayarlarda bulunan RAM'lerin boyutlarını öğrenmenin farklı yolları bulunur.

Ram boyutunu öğrenme yöntemlerinin bir tanesi farenizi 'bilgisayarım' simgesinin üstüne getirip sağ tık yaparak başlar.

Sağ tık yaptıktan sonra karşınıza çıkan 'özellikler' bölümüne gelmeniz gerekir.

Belirtilen işlemleri gerçekleştirmenizin ardından kapasitenizi 'yüklü RAM kapasitesi' alanında görebilirsiniz.

İkinci yöntemi gerçekleştirmeniz için 'sistem bilgileri' penceresine erişim sağlamalısınız.

'Win+R' tuş kombinasyonu sayesinde açılacak olan ekranda 'Msinfo32' komutunu girip istediğiniz bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

RAM Markası Nasıl Öğrenilir?

RAM markası öğrenme yöntemleri, RAM boyutu öğrenme gibi farklılaşabilir. Ram markası nasıl öğrenili?