Ramazan ayı başladı mı başlamadı mı? O ülkelerde oruç kararı farklı oldu: Hilali görmedik

Pazar gecesi gökte hilali gören Suudi Arabistan oruç tutmaya başladı. Türkiye de dahil birçok ülke ramazan ayına pazartesi gününden başladı. Yine de farklı karar veren ülkeler de oldu.

RAMAZAN HİLALİNİ GÖRENLER ORUCA BAŞLADI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Mısır Fetva Kurumu ve Irak'taki Sünni Vakfından yapılan açıklamada, ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı bilgisi verildi. Cezayir, Tunus, Sudan ve Suriye'de de ramazan hilalinin görüldüğü, yarın ramazanın ilk günü olduğunu açıklandı.

BU ÜLKELER SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını duyurdu.

Aynı şekilde Libya ve Fas hilal görülemediği için salı gününün ramazanın ilk günü olarak kabul edileceğini açıkladı. İran Lideri Ali Hamaney'in ofisi de salı günü itibariyle ramazan ayının başlayacağının duyurusunu yaptı.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





