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Ramazan ayı için toplu iftar uyarısı

13.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımını engellemek için Ramazan'da bir araya gelinmemeli, toplu iftar, aile, eş dost bir araya gelip kalabalık şekilde iftar verilmesinin önüne geçmek lazım." dedi.

Ramazan ayı için toplu iftar uyarısı

Özden, AA muhabirine, dünyada İslam coğrafyasındaki 2 milyara yakın inananın Ramazan'ın başlamasıyla oruç tutacağını söyledi.

Oruç tutmak için sağlık şartlarının çok iyi gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Özden, "Kovid-19 hastasında eğer ciddi risk faktörü varsa, ileri yaşta olması, diyabet, şeker, tansiyon ve kalp gibi kronik gibi rahatsızlıkları olanlar ile gebe ve emziren kadınların oruç tutması uygun olmaz. Bunlar mutlaka doktor kontrolünde olmalı." dedi.

Özden, Kovid-19'un çoğunlukla hastalık belirtisi olmadan veya düşük düzeydeki hastalık belirtisiyle seyrettiğini ifade ederek, testi pozitif çıkan ve ciddi bir hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarının doktor onayı ve kontrolünde olmak şartıyla oruç tutmalarını önerdi.

Hafif semptomlarla Kovid-19 geçirenlerin sağlık durumunda değişiklik veya hastalığın ilerlemesi halinde oruç tutmamalarını isteyen Özden, şöyle devam etti:

"Kovid-19'a yönelik oruç tutanlarda bağışıklık sistemi düşüyor mu, hastalıkları artıyor mu diye net bir araştırma ve birebir çalışma olmadı. Dünya Sağlık Örgütü, şu andaki mevcut bilgimize göre, oruç tutmanın bağışıklık sistemine azaltıcı bir etkisinin olmadığını söylüyor, an azından olduğuna dair bilgi de yok. Özelikle aralıklı kısa sürelerle oruç tutmanın bağışıklık ve sindirim sistemine katkı sağladığı söyleniyor."

Özden, Ramazan'da uzun süre aç kalınacağından dolayı bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesine ve vitamin eksikliğine karşın dengeli beslenme, sıvı tüketimi ile uyku düzenine dikkat edilmesini, mutlaka sahur yapılmasını tavsiye etti.

"TOPLU İFTAR YAPILMAMALI"

Özden, şunları kaydetti:

"Kovid-19 yayılımını engellemek için Ramazan'da bir araya gelinmemeli, toplu iftar, aile, eş dost bir araya gelip kalabalık şekilde iftar verilmesinin önüne geçmek lazım. Bir süre daha sabretmek gerekiyor. Kapalı ortamlarda da uzun süre kalmamalıyız. Çünkü bu hastalıktan en önemli koruyucumuz maske, mesafe ve temizlik. Ramazanda da bunu uygulamak hastalıkla mücadelede çok faydalı olacak."

Özden, Ramazan'da farz ibadeti yerine getirirken bilinçsizce davranıp Kovid-19 salgının yayılmasına yol açacak ve başka insanların hasta olmasına neden olabilecek şeylere karşı dikkatli ve düşünceli davranılması gerektiğine işaret etti.
Aşıdan taviz vermeden, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek virüsün yayılımının engellenebileceğini vurgulayan Özden, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi, oruç ibadeti yerine getirilirken ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini de hatırlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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