Ramazan ayı için toplu iftar uyarısı

Özden, AA muhabirine, dünyada İslam coğrafyasındaki 2 milyara yakın inananın Ramazan'ın başlamasıyla oruç tutacağını söyledi.

Oruç tutmak için sağlık şartlarının çok iyi gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Özden, "Kovid-19 hastasında eğer ciddi risk faktörü varsa, ileri yaşta olması, diyabet, şeker, tansiyon ve kalp gibi kronik gibi rahatsızlıkları olanlar ile gebe ve emziren kadınların oruç tutması uygun olmaz. Bunlar mutlaka doktor kontrolünde olmalı." dedi.

Özden, Kovid-19'un çoğunlukla hastalık belirtisi olmadan veya düşük düzeydeki hastalık belirtisiyle seyrettiğini ifade ederek, testi pozitif çıkan ve ciddi bir hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarının doktor onayı ve kontrolünde olmak şartıyla oruç tutmalarını önerdi.

Hafif semptomlarla Kovid-19 geçirenlerin sağlık durumunda değişiklik veya hastalığın ilerlemesi halinde oruç tutmamalarını isteyen Özden, şöyle devam etti:

"Kovid-19'a yönelik oruç tutanlarda bağışıklık sistemi düşüyor mu, hastalıkları artıyor mu diye net bir araştırma ve birebir çalışma olmadı. Dünya Sağlık Örgütü, şu andaki mevcut bilgimize göre, oruç tutmanın bağışıklık sistemine azaltıcı bir etkisinin olmadığını söylüyor, an azından olduğuna dair bilgi de yok. Özelikle aralıklı kısa sürelerle oruç tutmanın bağışıklık ve sindirim sistemine katkı sağladığı söyleniyor."