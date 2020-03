Ramazan ayı ne zaman? Ramazan'ın ilk sahuruna ne zaman kalkılacak?

Şartlar gösteriyor ki Ramazan Ayı da koronavirüs önlemleri ve kişisel izolasyonla geçecek. Ramazan'a az bir süre kala uzmanlar koronavirüsün etkisinin ortadan kalkması için uzun süreler tahmin ediyorlar. Peki Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk günü miladi takvimde 2020'nin hangi gününe denk geliyor. Yani ilk sahura ne zaman kalkıp oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? İşte Ramazan ayı tarihleri ile Ramazan Bayramı'nın denk geldiği günler ve 2020'nin dini günleri...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE BAŞLIYOR, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu sene Ramazan Bayramı’nın denk geldiği günler çalışanları pek sevindirmedi. 24 Mayıs Pazar başlayacak olan Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek. Yani 3 günlük bayram tatilinin ilk 2 günü hafta sonuna denk geliyor.