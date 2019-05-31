Ramazan ayında alınan kilolara bu detoks ile elveda!

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızımızı, bayramda artırırken oluşabilecek sindirim problemlerinden korunmak adına, dikkat edilmesi gereken noktalar var. Uzun süreli açlık ve iki öğüne düşen beslenme düzeninden çıkıp, normal beslenme düzenine geçerken öncelikle; aşırı yemekten kaçınmalıyız. Bayram sabahı bizleri karşılayan envai çeşit kahvaltı sofraları ve günün devamında aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılara; sindirim sistemimizi ve kan şekerimizi etkilemesi adına daha özenli yaklaşmalıyız.

BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Herkesin özlediği kahvaltı sofralarında, bir anda yemeğe yüklenmemek besinleri iyi çiğnemek, yavaş yemek hazımsızlık yaşamanın önüne geçecektir. Peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık gibi söğüş sebzelerden oluşan bir kahvaltı tok ve zinde hissettirecektir. Günün devamında, aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılardan yiyebilmek için kahvaltınızda şekerli gıdalar (reçel, bal, pekmez) tercih etmemeye özen gösterin.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Misafirliklerde her ikram edilen yiyeceği, yemek zorunda değilsiniz. Kırmadan reddetmenin yollarını bulmalısınız. Nasılsa bir aydır yemiyorum düşüncesi ile hareket etmek bayram sonu hüsrana uğramanıza sebep olabilir. Bayramda ve bayram sonrasında beslenirken, öğünlerinizin lif içeriğine dikkat edin. Yiyeceklerinizi seçerken, kabızlık sorunu yaşamamak adına; sebze yemekleri, kuru baklagiller, meyveleri dengeli bir şekilde ekleyin. Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Yiyeceğiniz çikolataların yerine, kuru meyveleri yanında fındık, badem ve ceviz alarak tercih etmeye özen gösterin. Gün içerisindeki su tüketiminiz ve hareketinizde size bayramı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır. Yaz aylarında geçirdiğimiz Ramazan ve bayram günlerinde, su kaybını önlemek adına her gün en az 2.5 lt su tüketmeliyiz.