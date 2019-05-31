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Ramazan ayında alınan kilolara bu detoks ile elveda!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
BESLENME HABERLERİ  | 31.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

“Ramazan ayında uzun süren açlık ve iki öğüne düşen beslenme düzeninden çıkıp, normal beslenme düzenine geçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, bayramı sağlıkla geçirebilmek için detoks önerisinde bulundu!

Ramazan ayında alınan kilolara bu detoks ile elveda!

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızımızı, bayramda artırırken oluşabilecek sindirim problemlerinden korunmak adına, dikkat edilmesi gereken noktalar var. Uzun süreli açlık ve iki öğüne düşen beslenme düzeninden çıkıp, normal beslenme düzenine geçerken öncelikle; aşırı yemekten kaçınmalıyız. Bayram sabahı bizleri karşılayan envai çeşit kahvaltı sofraları ve günün devamında aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılara; sindirim sistemimizi ve kan şekerimizi etkilemesi adına daha özenli yaklaşmalıyız.

BAYRAMDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Herkesin özlediği kahvaltı sofralarında, bir anda yemeğe yüklenmemek besinleri iyi çiğnemek, yavaş yemek hazımsızlık yaşamanın önüne geçecektir. Peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık gibi söğüş sebzelerden oluşan bir kahvaltı tok ve zinde hissettirecektir. Günün devamında, aile ziyaretlerinde ikram edilen tatlılardan yiyebilmek için kahvaltınızda şekerli gıdalar (reçel, bal, pekmez) tercih etmemeye özen gösterin.

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BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Misafirliklerde her ikram edilen yiyeceği, yemek zorunda değilsiniz. Kırmadan reddetmenin yollarını bulmalısınız. Nasılsa bir aydır yemiyorum düşüncesi ile hareket etmek bayram sonu hüsrana uğramanıza sebep olabilir. Bayramda ve bayram sonrasında beslenirken, öğünlerinizin lif içeriğine dikkat edin. Yiyeceklerinizi seçerken, kabızlık sorunu yaşamamak adına; sebze yemekleri, kuru baklagiller, meyveleri dengeli bir şekilde ekleyin. Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlılar daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Yiyeceğiniz çikolataların yerine, kuru meyveleri yanında fındık, badem ve ceviz alarak tercih etmeye özen gösterin. Gün içerisindeki su tüketiminiz ve hareketinizde size bayramı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır. Yaz aylarında geçirdiğimiz Ramazan ve bayram günlerinde, su kaybını önlemek adına her gün en az 2.5 lt su tüketmeliyiz.

BAYRAM DETOKSU İLE ORTALAMA 2 KİLO VERİN

Bayramdan itibaren eski düzeninize dönerek 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde bir düzen oturtup, metabolizma hızınızı tekrar artırmaya yönelmelisiniz. Eğer ki Ramazan ayını fazla kilolarınız ile tamamlamışsanız, sizler için metabolik hızı artırmaya yardımcı olacak bir detoks programı uygulayabilirsiniz.

İşte bayramda veya bayramdan hemen sonra, üç gün boyunca uygulayabileceğiniz ve ortalama 2 kg’dan kurtulabileceğiniz o program:

SABAH;

• 4 Yemek kaşığı kadar yoğurt
• 2 Yemek kaşığı kadar yulaf
• 1 Dilim ananas veya 10 adet çilek
• 1 Çay kaşığı toz tarçın ve çörek otu

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KUŞLUK;

• 1 Fincan beyaz çay
• 10 Adet fındık veya 10 adet çiğ badem

ÖĞLE;

• 120 Gr kadar et / tavuk / 4 adet köfte / 200 gr kadar taze balık ızgara / fırında / haşlama
• Mevsim salata ( nar ekşisi ve mısır yok)
• 1 Bardak maden suyu

ARA ÖĞÜN;

• 1 Bardak sade kefir
• 10 Tane çiğ badem

AKŞAM;

• 1 Büyük kase detoks çorba (tarifi aşağıda)
• 1 Kase yoğurt
• Bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok) (zeytin yağı / avakado yağı / hindistan cevizi yağı kullanılabilir)

GECE;

1 Bardak ılık suya 2 yemek kaşığı kadar organik elma sirkesi koyun ve için.
Artı olarak; gün içerisinde 2 fincan yeşil çay ve 3 lt su tüketimine özen gösterin.

*Detoks Çorba Tarifi:

2 adet kabak + 2 dişi sarımsak + 1 adet kuru soğan + 1 adet havuç + 1 adet domates + 2 yemek kaşığı yeşil mercimek + maydanoz + dereotu + az tuz: 2 bardak su ile pişirilmeli. Arzuya göre blenderdan çekilerek tanesiz olarak tüketilebilir. Bu çorba kimyon-karabiber ile tatlandırılabilir.

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