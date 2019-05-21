Ramazan ayında bazı kişiler daha stresli oluyor nedenleri ve baş etme yolları nelerdir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, Ramazan ayında insanların genel stresli duygu durumlarının nedenlerine ve baş etme yöntemlerine değindi. Özellikle sigara bağımlılığı olan kişilerin bu dönemde normale göre çok daha stresli ve öfkeli olduğu görülüyor. Kişinin bir anda alışmış olduğu düzeninin aksine bir düzene girmesi duygu durumunda değişime neden olur.

KENDİNİZE VE ÇEVRENİZE ANLAYIŞ GÖSTERİN

Ramazan boyunca uzun süren açlık ve susuzluğun yanı sıra uyku ve sindirim düzeninin değişmesi bu değişimlere bağlı olarak biyolojik ritmin değişikliğe uğraması sebebiyle insanların duygu durumlarında yaşanan git geller kişinin daha agresif olmasına, stres seviyelerinin artmasına neden olur. Bu noktada kişi sahip olduğu tüm siniri ve stresi Ramazan ayına yüklemesi kabul edilebilir olsa da doğru değildir.

Öncelikle kişinin çevresine ve kendisine daha pozitif yaklaşması ve Ramazan ayına olan bakış açısını değiştirmesi gerekir. Kişi sevdiği şeylerden mahrum kaldığı bir dönemde olduğunu düşünmek yerine kendini kontrol etmeyi, iradesini güçlendirmeyi, sağlıklı olmayı ve çevresine karşı anlayış geliştirmeyi başardığı bir dönemde olduğunu düşünerek daha sakin ve huzurlu olabilir.