Ramazan ayında bazı kişiler daha stresli oluyor nedenleri ve baş etme yolları nelerdir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, Ramazan ayında insanların genel stresli duygu durumlarının nedenlerine ve baş etme yöntemlerine değindi. Özellikle sigara bağımlılığı olan kişilerin bu dönemde normale göre çok daha stresli ve öfkeli olduğu görülüyor. Kişinin bir anda alışmış olduğu düzeninin aksine bir düzene girmesi duygu durumunda değişime neden olur.
KENDİNİZE VE ÇEVRENİZE ANLAYIŞ GÖSTERİN
Ramazan boyunca uzun süren açlık ve susuzluğun yanı sıra uyku ve sindirim düzeninin değişmesi bu değişimlere bağlı olarak biyolojik ritmin değişikliğe uğraması sebebiyle insanların duygu durumlarında yaşanan git geller kişinin daha agresif olmasına, stres seviyelerinin artmasına neden olur. Bu noktada kişi sahip olduğu tüm siniri ve stresi Ramazan ayına yüklemesi kabul edilebilir olsa da doğru değildir.
Öncelikle kişinin çevresine ve kendisine daha pozitif yaklaşması ve Ramazan ayına olan bakış açısını değiştirmesi gerekir. Kişi sevdiği şeylerden mahrum kaldığı bir dönemde olduğunu düşünmek yerine kendini kontrol etmeyi, iradesini güçlendirmeyi, sağlıklı olmayı ve çevresine karşı anlayış geliştirmeyi başardığı bir dönemde olduğunu düşünerek daha sakin ve huzurlu olabilir.
KENDİNİZİ TELKİN EDİN
Sigara içememek Ramazan ayı boyunca yaşanan en büyük zorluklardan biridir. Sigarayı bırakmaya çalışan pek çok insan bu süreçte kilo alır. Bu durumun en temel nedeni de kişinin sigaradan kaynaklı el alışkanlığını ve dudak tiryakiliğini bir şeyler yiyerek gidermeye çalışmasıdır. Oruç tutmak ise sigara ile birlikte yemek ve içecek tüketimini de sınırladığı için kişinin normalden çok daha stresli olması normaldir. Kendini gergin ve huzursuz eden kişilerin Raman ayına bakış açısını değiştirmesi, fiziken ve ruhen çeşitli kazanımlar elde ettiğini düşünmesi ve çevresine daha anlayışlı olmayı öğrenmesi gerekir.
RUHUNUZDAN SONRA VÜCUDUNUZU BESLEYİN
Ramazan Ayı boyunda daha sakin ve stressiz olabilmek için kendinizi rahatlatmanız ne kadar önemliyse doğru şekilde beslenmeniz de bir o kadar önemli. Kan şekerinin aniden düşmesine ve çabuk acıkma riskine karşı glisemik indeksi düşük gıdalar tercih etmeye, bol bol sıvı tüketmeye, bol sebze, meyve tüketimini arttırarak stres seviyesinin düşmesini sağlamaya özen gösterilmesi önerilir.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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