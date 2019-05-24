Ramazan ayında en çok sorulan soru hipertansiyon hastalarının oruç tutup tutmayacağı

Ramazan ayında en çok sorulan sorunun, hipertansiyon hastalarının oruç tutmasının sakınca teşkil edip etmeyeceği yönünde olduğunu söyleyen Liv Hospital Ankara İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Beril Akman, Türkiye’de yapılan değerlendirmelerde hipertansiyon sıklığının yüzde 30 civarında olduğu varsayılırsa Ramazan ayında hipertansiyon hastalarının özel olarak değerlendirilerek tedavilerinin düzenlenmesinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek kalp damar sorunlarının önlenmesinin sağlanabilmesinin mümkün olduğunu bildirdi.

Ramazan ayı boyunca hafif ve orta derecede hipertansiyon hastası olanların oruç tutmasına tıbbi olarak izin verilirken, kontrolsüz kan basıncı yüksekliği olanlarda sakıncalı bulunduğunu bildiren Liv Hospital Ankara hastanesi hekimlerinden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Beril Akman, oruç dönemi öncesinde mutlaka ön kontrolden geçerek oruç tutmanın uygun olup olmayacağı hekime danışılması gerektiğini kaydetti.

Akman, “ Ramazan süresince kullanılan tansiyon ilaçlarının doktor kontrolünde iki ayrı doz olarak iftar ve sahura dağıtılması gerekir. Ayrıca idrar söktürücü özelliği olanların mümkün ise bu ayda geçici olarak kesilmesi önerilmektedir. İftar sonrası bol su içilmeli, az tuzlu ve az yağlı beslenilmeli ve yürüyüş yapılmalıdır. İftardan sonra kan basıncı kontrolü yapıldığında yükseklik mevcut olanların oruç tutmamaları tavsiye edilir”dedi.

