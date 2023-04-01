HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazan ayında kilo almanın ve vermenin önüne geçmek için uzman isimden öneri

Ramazan ayında kilo almanın ve vermenin önüne geçmek için uzman isimden öneri

01.04.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında kilo vermenin veya almanın önüne geçmek için önerilerde bulunan Natüropat ve Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, "Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir" dedi.

Ramazan ayında kilo almanın ve vermenin önüne geçmek için uzman isimden öneri

Dr. Peter J. D'Adamo tarafından keşfedilen ve kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belli bir beslenme planıyla zayıflamasını hedefleyen beslenme programları, kan tahlillerine göre kişiye özel zayıflama yöntemleri sunuyor. Kan grubuna göre beslenilmesi gerektiğini söyleyen Natüropat ve Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, "Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir. Hastalıklara yakalanma riskimiz azalmakta ve daha sağlıklı bir vücut dengesine sahip olmamız mümkün hale gelmektedir" diye konuştu.

"BESLENME ALIŞKANLIKLARI KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU KAN GRUBUNA GÖRE BELİRLENMELİDİR"

Phanes Beauty kurucu ortaklarından Ertekin Aykaç, kilonun doğrudan beslenme ile alakalı olduğunu belirterek, "Her bir vücut yapısı, vücut yaşına, sahip olduğu metabolizma hızına, cinsiyet farklılıklarına göre değişkenlik gösteren beslenme şekillerinin meydana gelmesine sebep olmuştur. Böylesine farklı etkiler oluşturan unsurlar insanların kilo almasına sebep olan etkenlerin değişkenlik göstermesi gibi kilo verme nedenleri de değişkenlik göstermektedir. Kilo, doğrudan beslenme ile alakalıdır. Yani vücut ağırlığının dengeli kiloda tutulabilmesi için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kan tahliline göre kişiye özel hazırlanan beslenme listeleri tam olarak bu çıkış noktasından hareket etmekte ve beslenme alışkanlıklarının kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belirlenmesi gerektiğine odaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

Zayıflamak isteyenlere önerilerde bulunan Aytaç, "Kan tahliline göre belirlenen beslenme programları, kişilerin aç kalmadan, kendi kan gruplarının oluşturduğu vücut dengesiyle beslenmelerini ve normal beslenmelerine devam ederken zayıflayabileceklerini öngörmektedir. Kan grubuna özel olarak oluşturulan beslenme programları, sağlıklı beslenerek zayıflamanın mümkün olduğu temelinden hareket etmektedir. Öncelikli olarak kişiye yapılan kan tahlili ile sahip olduğu kan grubu tespit edilmekte ve ardından kişiye uygun ve özel nitelikte beslenme programı hazırlanarak, kişilerin bu diyete göre hareket etmeleri istenmektedir. Bu sebeple kan gruplarının tüketmesi ve tüketmemesi gereken besinleri detaylı şekilde ele almak faydalı olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Demirel: İftar ve sahur arasında bol su içmek önemliDr. Öğr. Üyesi Birsen Demirel: İftar ve sahur arasında bol su içmek önemli
Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!
Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözlerAkşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan

En Çok Okunan Haberler

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

EYT'de süreç bugün başladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 4 ödeme

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!

İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!

İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.