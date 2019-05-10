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Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk cuma namazında Samsun’da vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cuma namazında Samsun’da vatandaşlar camilere akın etti. Cami içerisinde sığmayan vatandaşlar cami avlusunu doldurdu.
Samsun’da Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı. İlkadım ilçesi Site Cami başta olmak üzere vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının getirdiği manevi ortamda ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, cami içerisinde yer bulamayınca cami avlularını doldurdu. Camiye gelen vatandaşlar Ramazan ayının ilk cuma gününü eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.

Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilk cumasında camiler doldu taştı

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