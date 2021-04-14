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  4. Ramazan ayının ilk günü ortaya çıktı! Gizemli hayırsever iki mahallenin tüm borçlarını kapattı

Ramazan ayının ilk günü ortaya çıktı! Gizemli hayırsever iki mahallenin tüm borçlarını kapattı

14.04.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gizemli bir hayırsever Ramazan ayında yaptığı iyilikle büyük takdir topladı. Ramazan ayının ilk günü iki mahalledeki bakkal ve eczanelerin veresiye defterini kapatan gizemli hayırsever, borçlarını ödediği kişilerden çokça hayır duası aldı. Konu ile ilgili konuşan mahalle muhtarı, 'Bir hayırsever mahallemizdeki onlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını artırsın' dedi.

Osmangazi ilçesi Alemdar ve Soğanlı Mahallesi'nde ortaya çıkan gizemli bir hayırsever; tüm bakkal ve eczaneleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerini istedi. Gizemli kişi, durumu kötü olup borcunu ödeyemeyen ailelerin tüm borçlarını kapatıp ismini söylemeden ortadan kayboldu. Dar gelirli aileler ismini söylemeden borçlarını kapatıp giden hayırsevere arkasından hayır dua etti. Gizemli hayırsever Bursa'da günün konusu oldu. Herkes bu hayırseveri merak ederken, temennileri ise böyle kişilerin sayılarının artması oldu.

TÜM BORÇLARI KAPATTI

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Alemdar ve Soğanlı Mahallesi bakkal ve eczane esnafı, "Dükkânlarımıza bir anda bir hayırsever girdi. Borcunu ödeyemeyen dar gelirli aileler olup olmadığını sordu. Biz de mahallemizde dar gelirli ailelerin olduğunu ve borcunu ödeyemeyen ailelerin olduğunu söyledik. İş yerimizdeki veresiye defterindeki tüm borçları kapatıp gitti. Burada ne kadar bakkal ve eczane varsa gezip hepsinin veresiye defterlerini kapatmış, inşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" dedi.

'BÖYLE HAYIRSEVERLER ÇOĞALSIN'

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Borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını ifade aileler, "Bir hayırsever gelip bizim eczane ve bakkal borçlarımızı kapatmış, Allah ondan razı olsun. Böyle hayırseverler çoğalsın inşallah" şeklinde konuştular.

'MAHALLELİ OLARAK ÇOK MEMNUN OLDUK'

Herkesin bu gizemli hayırseveri konuştuğunu belirten Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Mahallemizde bir hayırsever ortaya çıkıp bakkal ve eczanelerdeki tüm veresiye defterlerini kapatmış, biz mahalleli olarak çok memnun olduk. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu.

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İHA

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Bakkal Bursa Ramazan

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