Ramazan Bayram ikramiyesi yattı mı 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri gününün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bayram öncesi emekliler, bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyor. Bunun için hummalı bir araştırma başladı. Yılda iki kez, dini bayramlar öncesinde verilen bayram ikramyesi için tarih geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl zamsız şekilde yatırılacak olan bayram ikramiyesi 1100 TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyelerine dair detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere Emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bakan Bilgin, “1.100 TL olarak bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan’da ödenmesi planlanıyor” dedi. Bilgin asgari ücrete enflasyon farkı ve memur maaşlarına eşel mobil uygulanmasının da gündemlerinde bulunmadığını açıkladı. Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

NTV’de soruları cevaplandıran Bilgin, “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz” dedi.

