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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesi beklenen en kritik konu Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı olmayacak mı sorusu idi. Peki toplantı bitti mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yaptı mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Türkiye’de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında. Kurulda özellikle Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı ve alınırsa sokağa çıkma yasağı kaç gün olur merak ediliyor. Peki toplantı saat kaçta bitecek?

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ne zaman biteceği bilinmiyor. Ancak önceki toplantılara göre 19.00-19.30 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı olmayacak mı açıklaması bekleniyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLUR?

2020’de Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs günlerine yani Bayramın son 2 günü pazartesi ve salı günlerine denk geliyor. Böyle olunca hafta sonu ile kesişen Ramazan Bayramı’nda 23-24-25-26 Mayıs günlerini kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine büyük bir ihtimal olarak bakılıyor.

SEYAHAT YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

14 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının da kaldırılması için bir tarihin masada olduğu ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu tarihin de açıklanabileceği belirtiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

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