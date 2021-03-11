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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

11.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Müslümanların her sene oruç tuttuğu, çeşitli ibadetlerde bulunduğu Ramazan Bayramı yaklaşırken, birçok “Müslüman Ramazan Bayramı ne zaman?” sorusunu araştırıyor. Hicri Takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı, Müslümanlar arasında Miladi Takvime göre 11 gün önce kutlanmaya başlanıyor. 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Üç aylardan ilki olan Recep ayının son gününe girerken, Müslümanlar tarafından Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İçinde bulunduğumuz 2021 senesinde Ramazan Bayramı, 13 Nisan – 12 Mayıs arasında kutlanacak. Müslümanların çeşitli ibadetler yaparak geçirdiği, “11 ayın sultanı” olarak görülen Ramazan ayı, 13 Nisan 2021’de başlayacak.

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, 12 Nisan’da ilk teravih namazını kılacak. Ramazan ayında oruç ise, 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü 2021 yılının ilk orucu açılacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs tarihinde olacak. Yılın son iftarı ise 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

2021 AREFE GÜNÜ

Yayınlanan dini takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günü olacak. 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olarak kutlanacak.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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