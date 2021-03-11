Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Üç aylardan ilki olan Recep ayının son gününe girerken, Müslümanlar tarafından Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayının başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
İçinde bulunduğumuz 2021 senesinde Ramazan Bayramı, 13 Nisan – 12 Mayıs arasında kutlanacak. Müslümanların çeşitli ibadetler yaparak geçirdiği, “11 ayın sultanı” olarak görülen Ramazan ayı, 13 Nisan 2021’de başlayacak.
Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, 12 Nisan’da ilk teravih namazını kılacak. Ramazan ayında oruç ise, 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü 2021 yılının ilk orucu açılacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs tarihinde olacak. Yılın son iftarı ise 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Yayınlanan dini takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.
12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günü olacak. 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olarak kutlanacak.