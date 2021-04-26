Ramazan bayramı ne zaman? 2021 yılı bayram tarihleri

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 2021 yılında Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi günü başlıyor, Kurban Bayramı tatili ise 9 gün görünüyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek.

Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Pazartesi salı ve çarşamba günleri de bayram tatili ile birleştirilse tatil süresi 9 güne çıkabilir, konu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

2021 YILI BAYRAM TATİLLERİ

RESMİ TATİLLER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

DİNİ GÜNLER