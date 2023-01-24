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Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi belli oldu!

24.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı 2023 takvimi üç ayların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar dün itibariyle başladı. Recep ile başlayan Ramazan ayı ile son bulan üç ayların sonunda Ramazan Bayramı'na erişeceğiz. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi belli oldu!

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylar olan üç aylar dün itibariyle başladı. Recep ile başlayan üç aylar Ramazan ile son bulacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Ramazan Bayramı takvimi belli oldu....

Ramazan Bayramı 3

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkacağız.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacaklar.

Ramazan Bayramı 2

RAMAZAN BAYRAMI 2023 TAKVİMİ:

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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