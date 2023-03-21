RAMAZAN BAYRAMI ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı 2023 tarihleri

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan ayı sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilmiştir. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnet ile sabit olan Ramazan ayı, aynı zamanda “on bir ayın sultanı” olarak kabul ediliyor. Ramazan bu yıl 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Peki, RAMAZAN BAYRAMI ne zaman, hangi tarihte? İşte Ramazan Bayramı 2023 tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Bayram 21 Nisan Cuma günü başlamış olacak.

Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi sebebi ile tatilin 4 gün olması öngörülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

AREFE: 20 NİSAN-2023 PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün): 21 NİSAN-2023 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün): 22 NİSAN -2023 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün): 23 NİSAN -2023 PAZAR

