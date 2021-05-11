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Ramazan Bayramı öncesi esnaf 2 gün açılacak mı?

11.05.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala esnaf iki gün açılmayı bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılmasını talep etti.

Ramazan Bayramı öncesi esnaf 2 gün açılacak mı?

Bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma gölgesinde geçecek. Bayrama az bir süre kala koronavirüsün ekonomik etkilerini biraz daha hafifletmek ve nefes alabilmek için esnaf iki gün açılmayı bekliyor. Henüz hükümetin esnaf için nasıl bir karar alacağı ise bilinmiyor.

"ÜRÜNLER RAFLARDA KALDI"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların tam kapanma nedeniyle bayrama buruk girdiklerini bildirdi.

Esnaf için en bereketli günlerden olan Ramazan Bayramı öncesinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle hareketsiz geçtiğine dikkati çeken Palandöken, "Bayramın hemen öncesinde başlayan ve bayramı da içine alan tam kapanma nedeniyle beklenen ciro gerçekleşemedi. Esnafın ramazandan önce aldığı ürünler raflarda kaldı." ifadesini kullandı.

Geçen yılın yaralarını saramayan esnafın iş yapamadığı için bu bayramda da yeni yaralar aldığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir Kovid-19'un getirdiği zorluklara göğüs geren esnaf ve sanatkarlar bayrama son iki gün kala açılmalı. Vatandaşlarımız çocuklarına bayramlık almak için internet alışverişine mecbur bırakılarak fahiş fiyatlarla karşılaşıyorlar. Oysa mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi iki günlük açılma imkanı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocukların yüzü güler. İnternet firmalarıyla rekabet etme gücü olmayan küçük esnafımıza yapılacak bu jest sayesinde bayram öncesi siftah yapılmış olur. Esnafımız en azından bayramda çocuklarına cep harçlığı verebilir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN İKTİDARA 2 GÜN ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sektörlerdeki esnafın dükkanlarını bayram öncesindeki 2 gün kontrollü olarak açabilmeleri için iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Aşağıdaki sektörler için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebiKılıçdaroğlu'ndan iktidara bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi


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Ramazan Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu

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