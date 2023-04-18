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Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi

18.04.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım devam ediyor. Arefe günü yaklaşırken konuya ilişkin yapılan araştırmalar da hız kazandı. Bazı kişiler memleketine gitmeyi düşünürken, vatandaşların bir çoğu da tatili yaşadıkları ilde geçirmeyi planlıyor. Öte yandan bu 3 günlük tatil için otel rezervasyonu yapanlar da var. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte 2023 Diyanet dini günler takvimi...

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi

Ramazan Bayramı arefesi yaklaşırken çok sayıda vatandaş internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 11 ayın sultanı Ramazanın son günlerinde planı yapacak olanlar, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. İşte, 2023 Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

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RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı erefesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gün tatildir.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.

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