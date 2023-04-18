Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi gün? 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi

Ramazan Bayramı arefesi yaklaşırken çok sayıda vatandaş internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 11 ayın sultanı Ramazanın son günlerinde planı yapacak olanlar, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. İşte, 2023 Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı erefesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gün tatildir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.



