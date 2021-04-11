Ramazan’da tam kapanma mı olacak? İşte değerlendirilecek seçenekler

Vaka oranlarındaki ani yükselişin ardından yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı boyunca kapanma olup olmayacağı ve alınacak önlemler kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Ramazan’da tam kapanma mı olacak?

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA MI OLACAK? RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bu hafta kesin olarak belirlenmesi beklenen Ramazan önlemleri ülke genelinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Bilim insanları ve siyasiler tam kapanma olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumdalar. Git gide artan koronavirüs vakaları sebebiyle kimileri Ramazan'da tam kapanma yapılmasını savunurken, kimileri hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli buluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın yapmış olduğu habere göre, hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. Bu amaçla, "Ramazanda kapatma yapılarak, Mayıs ayının ikinci yarısına daha az vaka ve kontrollü pandemiyle girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz. Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık” diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de mevcut.