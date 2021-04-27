HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ramazan davulcusundan yürekleri ısıtan davranış! Topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğu sevindirdi

Ramazan davulcusundan yürekleri ısıtan davranış! Topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğu sevindirdi

27.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan aylarında vatandaşları sahura kaldıran davulcu, bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğu sevindirdi.

Bursa'da davulculukla hayatını kazanan İbrahim Mete, yaptığı yardımla yürekleri ısıttı.

Davulcu İbrahim Mete, Bursa'da 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde davulculuk işine başladığını anlattı. Mete, 25 yıldır kendi çocukları için çalıştığını ve üç çocuğunu davulculuk mesleğinden elde ettiği kazançla üniversitede okuttuğunu belirtti. Mete yine çok sevdiği mesleği sayesinde emekli olduğunu anlattı.

YÜREK ISITAN DAVRANIŞ

Emekliliğinin ardından ise mesleğine devam ettiğini ve ramazan ayında elde ettiği gelirle de fakir ve yetim çocuklara yardım ettiğini belirterek, "5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa bayramlık aldım" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
21 yıl önce kiralayıp iade etmemişti!21 yıl önce kiralayıp iade etmemişti!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.