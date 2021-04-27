Ramazan davulcusundan yürekleri ısıtan davranış! Topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğu sevindirdi

Bursa'da davulculukla hayatını kazanan İbrahim Mete, yaptığı yardımla yürekleri ısıttı.

Davulcu İbrahim Mete, Bursa'da 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde davulculuk işine başladığını anlattı. Mete, 25 yıldır kendi çocukları için çalıştığını ve üç çocuğunu davulculuk mesleğinden elde ettiği kazançla üniversitede okuttuğunu belirtti. Mete yine çok sevdiği mesleği sayesinde emekli olduğunu anlattı.

YÜREK ISITAN DAVRANIŞ



Emekliliğinin ardından ise mesleğine devam ettiğini ve ramazan ayında elde ettiği gelirle de fakir ve yetim çocuklara yardım ettiğini belirterek, "5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa bayramlık aldım" dedi.

(İHA)

