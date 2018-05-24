Ramazan diyeti nasıl olur? Ramazanda zayıflamak mümkün müdür?

Ramazan diyeti nedir? Ramazan diyeti, Ramazan ayında hafif yemekler ile yapılan bir diyet türüdür. Ramazan

geldiği zaman sofralar şenlenir. Birçok gıda tek bir öğünde alınır. Bu durum da aşırı kilo

alımına sebep olur. Aynı zamanda tek bir öğün de vücuda yüklenmek çok da sağlıksız bir

beslenme türüdür. Gün boyunca aç kalan vücuda birden ve aşırı olarak gıda alımı, mide ve

kalp ağrılarına sebep olabilir. Ramazan diyeti ile az yiyerek tok kalacaksınız. Burada önemli olan neyin nasıl tüketildiği…

Ramazan ayı ile birlikte 3 ana ve 3 ara öğün olarak tüketilmesi gereken besinler 2 öğüne

düşüyor. Sahur ve iftar da sağlıklı besinlerle geçirildiğinde, kilo kaybı gerçekleşiyor.

Ramazan diyeti, iftar ve sahurda dengeli beslenme anlayışına dayanır. Oruç tutulduğunda

iftardan sahura kadar geçen sürede aşırı besin tüketimini önlemeyi amaçlar. İftarda yenecek

dengeli ve besleyici gıdalar sahura kadar tok tutacaktır. Ayrıca ramazan diyeti ile kalıcı kilo

kaybı da sağlanabiliyor. Ramazan diyeti nasıl yapılır?

Ramazanda ilk öğün olarak kabul edilen öğün, sahurdur. Sahur birinci öğün ve iftar da ikinci

öğündür. Normalde birinci öğün olarak kahvaltı yaparak güne başlanır. Ramazan diyetinde

de aynı şekilde kahvaltı yapılması uygundur. Sahurda; açık ve şekersiz çay, 2 – 3 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, domates

ve salatalık tüketilebilir. Bunların yanı sıra 2 – 3 adet ceviz de yenebilir. Ceviz, tok tutar ve

enerji sağlar. İftarda; 1 – 2 hurma, 1 kase çorba (1 ya da 1,5 kepçe olacak şekilde) tüketilmelidir. Tüm gün

boş olan mideye çorba ile başlangıç yapmak mide ağrılarının da önüne geçecektir. Çorbadan

sonra isteğe bağlı 15 – 20 dakika yemeğe ara verilebilir. Çorba sonrasında da hafif zeytinyağlı

ve sebze tüketilmelidir. Örnek olarak; zeytinyağlılar, sebze yemeği, ızgara köfte, ızgara tavuk,

közlenmiş salata, yoğurtlu salata tüketilebilir. Yemeğin yanında cacık, yoğurt ve az yağlı,

limonlu salata tercih edilebilir. Ramazan diyetinde, öncelik porsiyonların küçülmesidir. Az az belirli hafifi gıdalardan

yenebilir. Ekmek ve pide 2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketilmelidir ve tam buğday veya

çavdar olarak tercih edilmelidir.