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Ramazan duası - Ramazanda nasıl dua edilir? Ramazanda okunacak dua: Ramazan duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.03.2024 23:36
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İslam inancına göre, kişilerin birbirlerine daha tatlı dilli ve hoşgörülü olmaları, yardımlaşmanın çoğalması gereken ramazan ayında ibadetlerin de önemi artar. Ayrıca, bu mübarek dönem süresince yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olacağına inanılır. Bu sebeple, ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve huzur dolma dönemi olarak kabul edilir. Peki, ramazan duası nasıl yapılır?

Ramazan duası - Ramazanda nasıl dua edilir? Ramazanda okunacak dua: Ramazan duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı

Ramazan ayı, Müslümanlar için mübarek bir dönemdir ve bu ayda edilmesi bilhassa sevap kazandıran bazı dualar mevcuttur. Bu duaların kimisi belli mübarek günler ve geceler için tavsiye edilirken, kimilerinin ise ramazan ayı süresi boyunca okunması önerilir. Bu dualar, insanın manevi huzurunu artırırken aynı zamanda ramazan ayının uhrevi atmosferine de katkı sağlar.

Ramazan ayının manevi atmosferi, edilen dua ve yapılan ibadetler ile daha da güçlenir. Dualar, insanı ruhsal olarak huzurlu ve dingin hale getirirken, aynı zamanda ramazan ayının manevi değerini de çoğaltır. Bu sebeple, ramazanda okunacak dualar İslam inancı için büyük bir yere sahiptir.

Ramazanda nasıl dua edilir?

Hz. Muhammed her durumda, adımında ve her zaman dua ederdi. Ayrıca diğer müminlerin de ramazan duası okumasını buyurmuştur. Zira dua, O'nu Rabbi'ne yakınlaştırırdı. Ramazan ayı gelince Peygamber de dualarını çoğaltırdı. Bununla birlikte "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesini vermiştir.

Hz. Peygamber "Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni affet, beni bağışla" diye dualar ederdi. Bilhassa maneviyatı yüksek ramazan ayı gecelerinde Allah-u Teâlâ' ın rahmeti boldur coşar ve taşar, ramazan ayında okunacak dualar deryadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yüce Allah kullarını dua etmeye çağırır, edilen tüm duaları kabul edeceğini buyururdu. Peygamber Efendimizin söylediği gibi: "Ramazan ayının ilk gecesinde Cennet kapıları sonuna kadar açılır ve her gece sabah vaktine kadar bir çağırıcı seslenir:

  • "Günahlarının affedilmesi için bağışlanmak isteyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul etsin. "Dua eden yok mu? Cevap verilsin. "Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen yerine getirilsin."

Ramazan duası Arapça okunuşu

Ramazan duası diyanet kaynakları tarafından da tavsiye edilmektedir. Ramazan duası Türkçe ve Arapça olarak okunabilmektedir. Bazı kişiler hem Arapça okuyup hem de Türkçe anlamlarını okuyarak daha iyi anladıklarını ifade etmektedir. Bu dualardan biri ise şöyledir:

  • "Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham' er rahimin."

  • Ramazan duası Türkçe anlamı: 'Allah'ım! Bugünde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bugünde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.'

Kısa ramazan duası

Ramazan duası kısa bir şekilde olabileceği gibi uzun da olabilir. Kısa ramazaan duası şu şekildedir:

  • Allahummec' al sa' yi fihi meşkuran ve zenbi fihi mağfuran ve ameli fihi magbulen ve aybi fihi mestura, ya esme' as- samıin.'

  • Ramazan duası Türkçe meali: 'Allah'ım! Bugün de gayretlerimi mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! Amin.'
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