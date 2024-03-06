Ramazan'ı karşılama orucu: Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan'ı karşılama orucu var mı?

İslam peygamberi Hz. Muhammed’e Kur'an-ı Kerim’in gönderilmeye başlandığı gün ilk gün olarak belirlenen Ramazan, her yıl Müslüman kişiler tarafından coşkuyla kutlanır. Birçok kavramın, geleneğin, adetin de yer aldığı Ramazan ayı, içinde Kadir Gecesi’ni de barındıran özel bir dönemdir. Ancak bu dönem içinde hâlâ sorulan ve cevabı merak edilen birçok konu vardır. Bu konulardan biri de Ramazan'ı karşılama orucudur.

Ramazan'ı karşılama orucu var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında da yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber’in üç aylardan ikisi olan Receb ve Şaban aylarında diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu ya da tavsiye ettiği bilinmektedir. Bazı kişiler ve topluluklar bu durumu ramazanı karşılama orucu tutulması olarak yorumlanmıştır.

Ancak sayfada yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Sayfada Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağının olmadığı belirtilmiştir.

Ramazan ayı başlamadığı hâlde Ramazan’ın gelmiş olma ihtimaline göre Ramazan ayından bir ya da iki gün kadar önce oruç tutmak mekruh olarak ifade edilmiştir. Dinî ıstılahta bugüne “şek günü” denilir.

Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Bazı kişiler Ramazan arefesinde oruç tutulur mu diye sorarak Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulup tutulmadığını merak eder. Buna göre Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek günü kabul edilen günde oruç tutmakta bir sakınca olmadığı ifade edilmektedir. Öte yandan Hz. Muhammed’in "Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun" diye buyurduğu aktarılmaktadır.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe ya da arife olarak bilinen gün bayramdan bir gün öncesinde olan güne verilen bir isimdir. Ramazanın son günüdür ve Ramazan henüz bitmemiştir. Bu nedenle bu gün de oruç tutulur. Bayramın müjdeleyicisi olarak da kabul edilen arefe günü Ramazan ayının son oruç günüdür.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmî internet sitesinde yer alan "Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?" sorusuna verilen yanıt şu şekildedir:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur"





