Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte ilk oruçlar önümüzdeki günlerde tutulmaya başlanacak. Diyanet’in dini günler takviminde yer verdiği bilgilere göre Ramazan 2021 başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı günü olacak. Yani ilk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Ramazan ayının orucu 12 Mayıs 2021 Çarşamba sona erecek, bu gün aynı zamanda arefe olacak.
İMSAKİYE NEDİR?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. İmsakiye ise imsak saatlerini gösteren bir takvimdir.
2021 YILI İL İL İMSAKİYEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar