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Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

05.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı müslüman alemi içerisinde coşku ile bekleniyor. 2021 Ramazan imsakiyesi ise oruç tutacak kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi 2021 Ramazan imsakiyesini yayınladı. İşte detaylar...

Ramazan imsakiyesi | 2021 yılı Ramazan imsakiyesi yayınlandı

Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte ilk oruçlar önümüzdeki günlerde tutulmaya başlanacak. Diyanet’in dini günler takviminde yer verdiği bilgilere göre Ramazan 2021 başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı günü olacak. Yani ilk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Ramazan ayının orucu 12 Mayıs 2021 Çarşamba sona erecek, bu gün aynı zamanda arefe olacak.

2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İMSAKİYE NEDİR?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. İmsakiye ise imsak saatlerini gösteren bir takvimdir.

2021 YILI İL İL İMSAKİYEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi

2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar


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