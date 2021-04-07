11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?
2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek. Ramazan ayı tam 30 gün sürecek.
021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar