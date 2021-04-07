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Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

07.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2021’de kaç gün sürecek, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek. Ramazan ayı tam 30 gün sürecek.

Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi

    • Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

    2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

    Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

    Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

    Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

    Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

    Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

    Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

    Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

    Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

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    Anahtar Kelimeler:
    Ramazan Bayramı Kadir gecesi

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