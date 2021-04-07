11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek. Ramazan ayı tam 30 gün sürecek.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER