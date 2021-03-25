Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimi...

Ramazan ayı tarihi üç ayların gelmesiyle beraber Müslümanların en çok merak ettiği konulardan oldu. Her sene olduğu gibi bu yıl da oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Yılın en hayırlı ayı olarak bilinen, bereketin ve bolluğun yaşandığı Ramazan ayı bu sene 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşarken, Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edecek. Müslümanlar 13 Nisan tarihinden itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Son oruç ise 12 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olarak bilinmektedir. Ramazan ayı, hayır ve yoksullara yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayı olarak bilinir. Ramazanın diriltici özelliği, tüm insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin de yine bu ayda yerine getirilmesinden dolayı Ramazan oldukça önemli olmaktadır.



