Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere İslam alemi, her sene Ramazan ayını dualar, teravih namazı, oruç ve diğer ibadetlerle geçiriyor. İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi...
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
17 Nisan'da ise Kadir Gecesi idrak edilecek.
Diyanet'in 2023 dini takvimine göre Üç aylar 23 Ocak tarihinde başlıyor.
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ