Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere İslam alemi, her sene Ramazan ayını dualar, teravih namazı, oruç ve diğer ibadetlerle geçiriyor. İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

17 Nisan'da ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet'in 2023 dini takvimine göre Üç aylar 23 Ocak tarihinde başlıyor.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

