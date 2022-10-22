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Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi!

22.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan başlangıç tarihi ile ilgili şimdiden arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli aylar arasında yer alıyor. Birçok kişi Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi...

Ramazan ne zaman başlıyor 2023? İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği üzere İslam alemi, her sene Ramazan ayını dualar, teravih namazı, oruç ve diğer ibadetlerle geçiriyor. İşte Ramazan ayı başlangıç ve bitiş günü ile Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayı, üç aylar ne zaman idrak edecek?

17 Nisan'da ise Kadir Gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayı, üç aylar ne zaman idrak edecek?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet'in 2023 dini takvimine göre Üç aylar 23 Ocak tarihinde başlıyor.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayı, üç aylar ne zaman idrak edecek?

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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