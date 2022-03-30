Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruca ne zaman kalkılacak? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün tutulacak?

Mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. 2022 yılının ilk sahuru ve orucunun ne zaman tutulacağına dair sorular yöneltilmeye devam ediyor. Ramazan ayı için hazırlanmış imsakiyeler araştırılıyor yazılan her Ramazan haberi merakla takip ediliyor. Milyonlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun ne zaman tutulacağını sorguluyor. 2022 Ramazan ve ilk oruç hakkında sorulan soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine tekabül ediyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yılda ilk orucun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Orucun başladığı ilk gün her yıl kafalarda bazı soru işaretleri olur. Ramazan'ın başlangıç tarihi 2 Nisan olarak bilinse de bu günün gecesinde mi yoksa gündüzünde mi Ramazan'ın başladığı bilinemeyebilir. Bu soru işaretini gidermek isteyen vatandaşlar, ilk sahur ne zaman, ilk oruca ne zaman kalkılacak sorularıyla bilinmezleri gidermek istiyor.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN NE ANLAMA GELİYOR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

