Ramazan ne zaman bitecek? Oruç ne zaman bitiyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

Geçtiğimiz Nisan ayında idrak eden Ramazan ayı, müslümanlar açısından oldukça önemli bir ay olarak bilinmekte. Oruçların tutulduğu, hatimler ve duaların yapıldığı bu mübarek ayda vatandaşlar Ramazan ne zaman bitecek, oruç ne zaman bitiyor gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki 2021 Ramazan ne zaman bitecek?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz Nisan ayında giriş yaptığımız Ramazan ayının son günleri yaklaştı. Bugün 8 Mayıs itibariyle Ramazan ayının 26. günündeyiz. Ramazanın bitmesine 4 gün kalmış durumda. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Vatandaşlar tarafından çokça merak edilen konulardan biri de oruç tutmanın vücudumuza olan faydaları. Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını şöyle açıkladı "Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar."

