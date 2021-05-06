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Ramazan ne zaman bitiyor, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan Bayramı tarihi...

06.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek Ramazan ayına 12 Nisan tarihinde giriş yaptık. Vatandaşlar bu mübarek ayda oruçlarını tutuyor, hatimler ve dualarını yapmaya devam ediyor. Ramazan ne zaman bitecek, bugün orucun kaçıncı günü gibi sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Peki Ramazan ne zaman bitiyor, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan Bayramı tarihi...

Ramazan ne zaman bitiyor, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan Bayramı tarihi...

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayı geçtiğimiz ay idrak etti. Oruçların tutulduğu, hatimler ve duaların yapıldığı bu mübarek ayda vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, bugün orucun kaçıncı günü gibi soruların cevabını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitecek?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 6 Mayıs itibariyle Ramazan ayının 24. günündeyiz. Ramazanın bitmesine 6 gün kalmış durumda. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise bayramın 3. günü olacak.

RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç tutma ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur.

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farz kılınmıştır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmaktadır; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazelemektedir. Bu ibadet, kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma da artış gösterir. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır.

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