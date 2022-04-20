Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı? 2022 Ramazan Bayramı’nın ne zaman idrak edileceği gündemde araştırılıyor. Oruçlarını tutup iftarlarını açan ve mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar Ramazan’ın bitiş tarihini araştırıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs günü yapılacak. Arefe gününün ardından 2 Mayıs itibariyle Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

20 Nisan itibariyle Ramazan Bayramı'na 11 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı



