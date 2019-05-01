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Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başkent’teki camilerde “Temizlik Seferberliği” başlattı.Cami içlerinde rutin temizliğin yanı sıra 6 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla detaylı temizlik çalışmaları için Büyükşehir ekiplerinin sayısı artırıldı.Melike Hatun Cami’nden temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, her gün yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Hacı Bayram Veli Cami’nde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmet Merkezi ekipleri, Ramazan ayı öncesi Başkent’teki camilerde dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başkent’teki camilerde “Temizlik Seferberliği” başlattı.
Cami içlerinde rutin temizliğin yanı sıra 6 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla detaylı temizlik çalışmaları için Büyükşehir ekiplerinin sayısı artırıldı.
Melike Hatun Cami’nden temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, her gün yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Hacı Bayram Veli Cami’nde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmet Merkezi ekipleri, Ramazan ayı öncesi Başkent’teki camilerde dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yaz ayları boyunca devam edecek genel cami temizliği ile ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm camiler de periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.
Belediye ekipleri belli bir program dahilinde ve ihtiyaca göre yerinde temizliğin yanı sıra caminin süpürülmesi, tozlarının alınması, ayakkabılıklarının ve merdivenlerinin silinmesi işlemleri için de yoğun bir mesai harcıyor. Başkentlilerin, Ramazan ayı boyunca cami avlularına taşan ibadetlerini, güvenli, huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, ev temizliğini aratmayan titizlikte temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği

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