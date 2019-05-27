Ramazanda reflü şikayetlerini azaltmak için 10 kural

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, mide ve gırtlak reflüsü nedeniyle oluşan şikayetleri azaltmak için önerilerde bulundu.

GIRTLAKTA GELİŞEN ŞİKAYETLER

Asit oranı çok yüksek olan mide içeriği gırtlağa ulaştığında, gırtlak ve alt yutak bölgesinde fiziksel tahrişe bağlı mikropsuz iltihaplanma oluşturur. Bu durum reflü olarak adlandırılır. Daha çok orta yaşlarda görülse de hemen her yaşta meydana gelebilir. Reflüde mideden çok gırtlakta gelişen şikayetler ön plandadır. Özellikle sıvı gıdaların alınması sırasında gırtlağın kapanarak nefes almanın refleks olarak kesilmesi ve hastanın çırpınarak nefes almaya çalışması gibi durumlar ortaya çıkabilir.

TEDAVİ EDİLMEYEN REFLÜ KANSERE DÖNÜŞEBİLİR

Mide ve gırtlak reflüsü kesin tanısı hasta şikayetlerine göre ve elektrofizyolojik tekniklerle gırtlak seviyesindeki asidik değişimlerin ölçülmesiyle yapılır. Ancak tanı sıklıkla hastanın şikayetleri, endoskopik kameralarla gırtlağın gözlenmesi ile konur ve reflü tedavisine alınan cevaplar da tanıyı destekleyici niteliktedir. Reflü hastalığı tedavi edilmediğinde kronik gırtlak irritasyonuna bağlı ses tellerinde nodül ve granulom oluşumları, kronik larinks iltihaplanmaları, hatta gırtlak ve alt yutak bölgesinde kanser gelişimine kadar varan ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle reflüde görülen şikayetler önemsenmeli ve zaman geçirilmeden KBB uzmanına başvurulmalıdır.