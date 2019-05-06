Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında oruç tutanların uyku düzenlerinde bazı değişikliklerin ortaya çıktığını belirtti.

İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması ve bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzar, toplam uyku süreleri ise azalır. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor. İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor."

Fidan, ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğine değindi. Özellikle sahur sonrası uyanık kalmanın önemine işaret eden Fidan, "Ramazanda sahurdan sonra uyumayın. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor, bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor." değerlendirmesini yaptı.