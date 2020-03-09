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Ramiz Ongun kimdir, nerelidir? Ramiz Ongun DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Ali Babacan’ın partisinin kurucu isimleri arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. DEVA Partisi kurucularından biri olduğu iddia edilen isimlerden biri de Ramiz Ongun. Peki partide olduğu iddia edilen Ramiz Ongun kimdir, mesleği nedir, kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur?

Ramiz Ongun kimdir, nerelidir? Ramiz Ongun DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de Ülkü Ocakları kurucularından Ramiz Ongun. Peki Ramiz Ongun kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Ramiz Ongun ile ilgili merak edilenler...

RAMİZ ONGUN KİMDİR, NERELİDİR?

Ramiz Ongun, 17 Mart 1947 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinin Kale köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bursa İktisadi-Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nde tahsil gördü. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Alparslan Türkeş ile tanışarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Bunun yanında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Gümrük Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, MHP Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ülkücü-İşçiler Genel Başkan Müşavirliği görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Türkeş'in emriyle yurt dışına çıktı. Bu dönemde Almanya'da üniversiteden sınıf arkadaşı olan Nesrin Hanım'la evlendi.

1989 yılında da Türkiye'ye geri döndü. 1992 senesinde de Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç kez genel başkanlığa aday oldu, ancak seçilemedi. Almanca bilen Ramiz Ongun, üç çocuk babasıdır.

RAMİZ ONGUN GÖREV ALDIĞI KURUMLAR:

  • Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
  • Ülkü Ocakları
  • Gümrük Kontrolörleri Kurulu
  • MHP Gençlik Kolları
  • MHP Genel İdare Kurulu
  • Ülkücü-İşçiler
  • Türk Ocakları
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