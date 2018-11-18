Rap müzikle hayata bağlanan kas hastası gençten destek konseri

İZMİR (AA) - İzmir'de bestelediği ve söylediği rap şarkılarıyla yaşama tutunan genetik kas hastası Metin Özkan, kendisi gibi hastalara umut verip destek olmak için sahneye çıktı.

İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserle ilk kez sahne alan Özkan, bestelediği rap şarkılarını seslendirdi.

Özkan, büyük beğeni alan konserinin sonunda solunum cihazıyla hayatına devam edebilen ALS hastası Soner Durmaz'la şarkı söyledi.

Gecenin gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesine bağışlandığı açıklandı.

- "Engellilerin sesi olmak istiyorum"

Özkan, konserin ardından kuliste AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en heyecanlı anlarını sahnede yaşadığını söyledi.

Hayattaki en büyük arzusunun bir sahnede konser vermek olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bestelerimi içimden geldiği gibi yazdım. Yaşadıklarımı anlattığım kadar, yaşayamadıklarımı da bestelerimde anlattım. İnsanlarına umut vermek amacım var. Bir engelli için çok zordu. Sahneye ilk çıktığında coşkuyu hissettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Engellileri iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum. Ben engellilerin sesi olmak istiyorum. Benimle beraber birçok insanın bir şeyler başarmasını istiyorum."