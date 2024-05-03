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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

03.05.2024 00:08
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Son dakika haberi: AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.57'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 8.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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deprem Elazığ
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