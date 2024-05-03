Son dakika: AFAD duyurdu: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.57'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 8.7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km
Detay:https://t.co/m4NcJoeg56@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi